На Северном Кавказе объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена на Северной Кавказе

Москва3 ноя Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Северного Кавказа. Об этом сообщил дагестанский республиканский главк МЧС России.

Опасность атаки БПЛА по республикам Северного Кавказа. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны говорится в канале ведомства на платформе MAX

Предупреждения о беспилотной угрозе также опубликовали в MAX главы Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Сергей Меняйло и Казбек Коков.