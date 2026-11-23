Взрыв на газопроводе в Алабаме вызвал столб пламени в десятки метров

В Алабаме произошел взрыв на газопроводе Southern Natural Gas Взрыв на газопроводе в Алабаме вызвал столб пламени в десятки метров

Москва23 ноя Вести.В американском штате Алабама произошел взрыв с последующим пожаром на газопроводе компании Southern Natural Gas. Об этом сообщил телеканал WBRC со ссылкой на местные власти.

В результате происшествия никто не пострадал, угрозы жилым зданиям не возникло. Пожар, вызвавший столб пламени высотой в десятки метров и возгорание растительности, удалось ликвидировать силами восьми пожарных подразделений.

Оператор перекрыл поврежденный участок, сбросил в нем давление и объявил о ЧП, временно снизив объемы прокачки. В компании подчеркнули, что инцидент не повлиял на поставки потребителям. Причины аварии устанавливаются.