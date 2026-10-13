МЧС: пострадавших при аварии на газопроводе в Пензенской области нет

В МЧС назвали причину ЧП на газопроводе в Пензенской области МЧС: пострадавших при аварии на газопроводе в Пензенской области нет

Москва13 окт Вести.Сегодня в 11.00 в экстренные службы Пензенской области поступила информация об аварии на магистральном газопроводе в селе Волчково Белинского района, сообщает региональное ГУ МЧС.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, уточняется на сайте ведомства.

В результате нарушения технологического процесса произошел порыв высокого давления на магистральном газопроводе в с. Волчково Белинского района Пензенской области говорится в публикации

На место ЧП направлены пожарно-спасательные подразделения, а также сотрудники полиции, медики скорой помощи, аварийные газовые службы и работники энергетических сетей.

В ведомстве отметили, что данная информация является оперативной и подлежит уточнению.