Москва13 окт Вести.Газопровод в Белинском районе Пензенской области, на котором 13 октября произошел взрыв, принадлежит компании "Газпром трансгаз Саратов". Об этом сообщает губернатор региона Олег Мельниченко в MAX.

На газоснабжении жителей Пензенской области никак не отразится инцидент, случившийся в районе села Волчково Белинского района. Произошел разрыв трубы с возгоранием на участке магистрального газопровода компании "Газпром трансгаз Саратов" говорится в сообщении

Отмечается, что никто не погиб и не пострадал в результате инцидента. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, мепдработники, специалисты аварийной службы газовой сети.

Мельниченко добавил, что аварийный участок сейчас отключен, а в трубе догорают остатки топлива. Компания готовится к проведению восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что на подземном газопроводе в Белинском районе Пензенской области произошел взрыв, после которого над местом происшествия поднялся огромный столб огня.