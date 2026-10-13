В МЧС прокомментировали взрыв на газопроводе в Пензенской области

В МЧС прокомментировали ЧП на пензенском газопроводе В МЧС прокомментировали взрыв на газопроводе в Пензенской области

Москва13 окт Вести.В пресс-службе управления МЧС России по Пензенской области рассказали подробности ЧП на газопроводе в селе Волчково Белинского района. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

В 11 часов 00 минут 13.10.2026 года в ОДС ЦУКС ГУ по Пензенской области поступило сообщение о том, что в результате нарушения технологического процесса произошел порыв высокого давления на магистральном газопроводе в с. Волчково Белинского района Пензенской области говорится в публикации

Уточняется, что к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, аварийные газовые службы, работники энергетических сетей. Всего ликвидацией последствий аварии занимаются 34 специалиста, они привлекли 12 единиц техники.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что газопровод, на котором произошел взрыв, принадлежит компании "Газпром трансгаз Саратов".