МЧС показало кадры с коптера разбора завалов в Кулунде после взрыва газа

Появились кадры с места взрыва газа с коптера в доме на Алтае МЧС показало кадры с коптера разбора завалов в Кулунде после взрыва газа

Москва25 ноя Вести.ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало в мессенджере MAX снятые с коптера кадры с места ликвидации последствий взрыва газа в доме в райцентре Кулунда.

Там накануне утром в пятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием и обрушением двух верхних этажей одного из подъездов.

Пожарные МЧС России ведут разбор завалов, под ними могут находиться люди говорится в публикации

Работы по разбору завалов продолжаются в непрерывном режиме. Всего в них задействовано больше 190 человек и 50 единиц техники.

Обрушившиеся конструкции обследуют кинологи. Для жителей развернут пункт временного размещения, там дежурят психологи.