Москва25 нояВести.ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало в мессенджере MAX снятые с коптера кадры с места ликвидации последствий взрыва газа в доме в райцентре Кулунда.
Там накануне утром в пятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием и обрушением двух верхних этажей одного из подъездов.
Пожарные МЧС России ведут разбор завалов, под ними могут находиться людиговорится в публикации
Работы по разбору завалов продолжаются в непрерывном режиме. Всего в них задействовано больше 190 человек и 50 единиц техники.
Обрушившиеся конструкции обследуют кинологи. Для жителей развернут пункт временного размещения, там дежурят психологи.