Томенко взял на личный контроль помощь эвакуированным жителям дома в Кулунде Томенко контролирует оказание помощи пострадавшим при взрыве газа в селе Кулунда

Москва24 ноя Вести.Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что взял под личный контроль помощь пострадавшим при взрыве газа жилом доме в селе Кулунда.

Взял на личный контроль вопросы оказания помощи пострадавшим при взрыве бытового газа в селе Кулунда написал Виктор Томенко в мессенджере MAX

По его словам, краевым и муниципальным ведомствам даны соответствующие поручения. В настоящее время в правительстве региона действует оперативный штаб, координирующий работу экстренных служб. Жителей пятиэтажки, где частично рухнули верхние этажи 4 и 5 подъездов, эвакуировали.

Пострадавшим оказывают помощь прибывшие бригады медиков, процесс курирует Министерство здравоохранения Алтайского края.

Для эвакуированных открыт пункт временного размещения на базе одной из школ Кулундинского района. На месте ЧП работают пожарные, сотрудники полиции, Следственного комитета и администрации округа.

Ранее сообщалось, что утром 24 ноября в многоквартирном доме на Механизаторской улице в селе Кулунда из-за хлопка бытового газа в двух подъездах обрушились четвертый и пятый этажи. По предварительным данным, один человек погиб, еще 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело.