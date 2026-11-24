Москва24 нояВести.В селе Кулунда Алтайского края ищут одну из жительниц дома, в котором произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Центр управления регионом.
Отмечается, что к поискам привлечены сотрудники полиции, экстренных служб и Следственного комитета.
Полицией во взаимодействии со следователями СК и экстренными службами устанавливается местонахождение… одной жительницы дома. По состоянию на 13.00 (9.00 мск) ее местонахождение неизвестноговорится в публикации
Ранее сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме в алтайском селе Кулунда произошел взрыв газа, после чего возник пожар. В МЧС РФ сообщали об обрушении верхних этажей в одном из подъездов. По данным Следственного комитета РФ, погиб один человек, еще 14 пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.