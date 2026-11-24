В селе Кулунда на Алтае ищут женщину, пропавшую после взрыва газа в пятиэтажке

В Кулунде разыскивают женщину из дома, где произошел взрыв бытового газа В селе Кулунда на Алтае ищут женщину, пропавшую после взрыва газа в пятиэтажке

Москва24 ноя Вести.В селе Кулунда Алтайского края ищут одну из жительниц дома, в котором произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Центр управления регионом.

Отмечается, что к поискам привлечены сотрудники полиции, экстренных служб и Следственного комитета.

Полицией во взаимодействии со следователями СК и экстренными службами устанавливается местонахождение… одной жительницы дома. По состоянию на 13.00 (9.00 мск) ее местонахождение неизвестно говорится в публикации

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме в алтайском селе Кулунда произошел взрыв газа, после чего возник пожар. В МЧС РФ сообщали об обрушении верхних этажей в одном из подъездов. По данным Следственного комитета РФ, погиб один человек, еще 14 пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.