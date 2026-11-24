Под завалами после взрыва газа в доме на Алтае могут находиться два человека

Два человека могут находиться под завалами после взрыва газа в доме на Алтае Под завалами после взрыва газа в доме на Алтае могут находиться два человека

Москва24 ноя Вести.Под завалами в многоквартирном доме в Кулунде Алтайского края могут находиться, по уточненным данным, два человека, передает ТАСС со ссылкой на Центр управления регионом.

Возможно нахождение под завалами двух человек говорится в сообщении

Утром 24 ноября в райцентре Кулунда после взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажке по улице Механизаторская произошло обрушение на 4 и 5 этажах второго подъезда площадью около 300 "квадратов".

Сейчас на месте ЧП ведутся разбор завалов и аварийно-спасательные работы. От МЧС к ним привлечены около 90 сотрудников и более 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, один человек погиб и 14 пострадали. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.