Москва24 нояВести.Под завалами в многоквартирном доме в Кулунде Алтайского края могут находиться, по уточненным данным, два человека, передает ТАСС со ссылкой на Центр управления регионом.
Возможно нахождение под завалами двух человекговорится в сообщении
Утром 24 ноября в райцентре Кулунда после взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажке по улице Механизаторская произошло обрушение на 4 и 5 этажах второго подъезда площадью около 300 "квадратов".
Сейчас на месте ЧП ведутся разбор завалов и аварийно-спасательные работы. От МЧС к ним привлечены около 90 сотрудников и более 15 единиц техники.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, один человек погиб и 14 пострадали. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.