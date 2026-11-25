МЧС: под завалами после взрыва газа на Алтае могут находиться люди

Люди могут находиться под завалами взорвавшегося дома на Алтае МЧС: под завалами после взрыва газа на Алтае могут находиться люди

Москва25 ноя Вести.Под завалами дома в Кулунде Алтайского края, где произошел взрыв газа, могут находиться люди. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.

Ведомство отмечает, что на месте происшествия продолжаются работы по поиску.

Пожарные МЧС России ведут разбор завалов, под ними могут находиться люди. Кинологи Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. В. Зюкова обследуют обрушившиеся конструкции говорится в сообщении

Для людей развернут пункт временного размещения. В нем дежурят психологи.

Всего на месте взрыва работают 191 человек, задействовано 50 единиц техники.