Москва25 нояВести.Взрыв бытового газа разрушил 4 квартиры в жилом доме в райцентре Кулунда Алтайского края, разбор завалов продолжается. Об этом сообщает Центр управления регионом, передает "Интерфакс".
В райцентре Кулунда, где в пятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием и обрушением, продолжаются работыговорится в сообщении
По данным управления, еще 8 квартир повреждены частично.
В настоящее время спасатели разбирают завалы, под которыми могут быть люди. На месте работает инженерная техника, а также кинологи с собаками.
Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться 2 человека.
Утром 24 ноября в многоквартирном доме по улице Механизаторская в селе Кулунда произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погиб один человек.