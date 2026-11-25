На месте поврежденного взрывом дома в Алтайском крае продолжается разбор завалов МЧС продолжает разбирать завалы после взрыва газа в Алтайском крае

Москва25 ноя Вести.Взрыв бытового газа разрушил 4 квартиры в жилом доме в райцентре Кулунда Алтайского края, разбор завалов продолжается. Об этом сообщает Центр управления регионом, передает "Интерфакс".

В райцентре Кулунда, где в пятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием и обрушением, продолжаются работы говорится в сообщении

По данным управления, еще 8 квартир повреждены частично.

В настоящее время спасатели разбирают завалы, под которыми могут быть люди. На месте работает инженерная техника, а также кинологи с собаками.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться 2 человека.

Утром 24 ноября в многоквартирном доме по улице Механизаторская в селе Кулунда произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погиб один человек.