Москва25 нояВести.На месте ликвидации последствий взрыва газа в доме в поселке Кулунда спасатели обнаружили погибшего мужчину, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю в MAX.
Ранее в спасательном ведомстве предполагали, что под завалами могут находиться люди.
В ходе работ на месте взрыва газа в доме в райцентре Кулунда Алтайского края спасателями обнаружен погибший мужчинаговорится в публикации
К обследованию обрушившихся конструкций привлечены кинологи. Группировка продолжает работу на месте происшествия, проинформировали в МЧС Алтайского края.
Ранее ведомство показало кадры с коптера с места разбора завалов.
Взрыв газа в 5-этажном жилом доме в селе Кулунда произошел утром 24 ноября. В результате обрушились два верхних этажа в двух подъездах. Накануне СК сообщал об одном погибшем. Возбуждено уголовное дело.