При разборе завалов дома на Алтае обнаружен погибший мужчина

Погибший обнаружен при разборе завалов дома в Кулунде При разборе завалов дома на Алтае обнаружен погибший мужчина

Москва25 ноя Вести.На месте ликвидации последствий взрыва газа в доме в поселке Кулунда спасатели обнаружили погибшего мужчину, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю в MAX.

Ранее в спасательном ведомстве предполагали, что под завалами могут находиться люди.

В ходе работ на месте взрыва газа в доме в райцентре Кулунда Алтайского края спасателями обнаружен погибший мужчина говорится в публикации

К обследованию обрушившихся конструкций привлечены кинологи. Группировка продолжает работу на месте происшествия, проинформировали в МЧС Алтайского края.

Ранее ведомство показало кадры с коптера с места разбора завалов.

Взрыв газа в 5-этажном жилом доме в селе Кулунда произошел утром 24 ноября. В результате обрушились два верхних этажа в двух подъездах. Накануне СК сообщал об одном погибшем. Возбуждено уголовное дело.