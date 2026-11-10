Москва10 нояВести.В частном доме города Кузнецка, на улице Молодой Гвардии, в результате хлопка газа пострадали три человека, сообщается на официальном сайте МЧС Пензенской области
Хлопок был зафиксирован в одноэтажном частном доме с цокольным этажом.
Открытого горения нет, разрушений нет, повреждено остекление одного окна на цокольном этаже. Пострадали 3 человека. Погибших нетговорится в сообщении
Причина происшествия устанавливается. Для ликвидации последствий аварии были задействованы 29 человек, 10 единиц техники.