Хлопок газа произошел в жилой многоэтажке в Свердловской области

В свердловском Богдановиче произошел хлопок газа в жилом доме Хлопок газа произошел в жилой многоэтажке в Свердловской области

Москва30 окт Вести.В жилом доме в городе Богданович Свердловской области произошел хлопок газа, никто не пострадал, сообщает администрация муниципального округа в мессенджере MAX.

Сегодня в 18:32 в службу 112 поступило сообщение о хлопке газа на ул. Партизанская, 28 отмечается в публикации

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. Жителей эвакуировали. Через некоторое время им разрешили вернуться в свои квартиры.

Помещение, где произошел хлопок, а также соседние квартиры обследовали газовщики и другие специалисты. Они проверили оборудование на утечки, провели опрессовку.

Сотрудники полиции проводят поквартирный обход.