Москва30 октВести.В жилом доме в городе Богданович Свердловской области произошел хлопок газа, никто не пострадал, сообщает администрация муниципального округа в мессенджере MAX.
Сегодня в 18:32 в службу 112 поступило сообщение о хлопке газа на ул. Партизанская, 28отмечается в публикации
Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. Жителей эвакуировали. Через некоторое время им разрешили вернуться в свои квартиры.
Помещение, где произошел хлопок, а также соседние квартиры обследовали газовщики и другие специалисты. Они проверили оборудование на утечки, провели опрессовку.
Сотрудники полиции проводят поквартирный обход.