В многоквартирном доме на Сахалине взорвались баллоны от газовой плитки

В Сахалинской области в квартире взорвались два газовых баллона В многоквартирном доме на Сахалине взорвались баллоны от газовой плитки

Москва2 сен Вести.В селе Троицкое Сахалинской области в многоквартирном доме произошел хлопок двух газовых баллонов, которые использовались для плитки. Взрывной волной повредило комнату и балкон, а также выбило оконные рамы. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Накануне в многоквартирном доме села Троицкое произошел хлопок двух баллонов от газовой плитки. В результате происшествия в квартире повреждены комната и балкон, выбиты оконные рамы говорится в публикации

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Пожар удалось потушить до приезда спасателей.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности: перед использованием газового прибора необходимо ознакомиться с инструкцией, хранить баллоны дальше от нагревательных приборов и солнца, в сухом месте, в вертикальном положении. Нельзя пользоваться баллонами с повреждениями или ржавчиной.

В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.