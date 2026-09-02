Москва2 сенВести.В селе Троицкое Сахалинской области в многоквартирном доме произошел хлопок двух газовых баллонов, которые использовались для плитки. Взрывной волной повредило комнату и балкон, а также выбило оконные рамы. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.
Накануне в многоквартирном доме села Троицкое произошел хлопок двух баллонов от газовой плитки. В результате происшествия в квартире повреждены комната и балкон, выбиты оконные рамыговорится в публикации
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.
Пожар удалось потушить до приезда спасателей.
В ведомстве напомнили о правилах безопасности: перед использованием газового прибора необходимо ознакомиться с инструкцией, хранить баллоны дальше от нагревательных приборов и солнца, в сухом месте, в вертикальном положении. Нельзя пользоваться баллонами с повреждениями или ржавчиной.
В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.