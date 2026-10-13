Минэнерго Казахстана: ЧП на газопроводе под Пензой не повлияло на поставки газа

Авария на газопроводе под Пензой не повлияла на поставки газа в Казахстан Минэнерго Казахстана: ЧП на газопроводе под Пензой не повлияло на поставки газа

Москва13 окт Вести.Авария на газопроводе в Пензенской области не повлияла на поставки газа в Казахстан и транзит газа из России в Узбекистан. Об этом сообщили в министерстве энергетики Казахстана.

Транзит российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана также осуществляется в плановых объемах говорится в сообщении

Поставки производятся в штатном порядке согласно действующим контрактам и в соответствии с заявками, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в селе Волчково Пензенской области в результате нарушения технологического процесса произошел взрыв на газопроводе. По данным МЧС России, к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, аварийные газовые службы, работники энергетических сетей. Всего ликвидацией последствий аварии занимаются 34 специалиста, они привлекли 12 единиц техники.