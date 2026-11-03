Москва3 нояВести.Прокачка казахстанской нефти по трубопроводу Атырау – Самара восстановлена. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.
Как отметили в ведомстве, по состоянию на 3 ноября транспортировка нефти по этому маршруту осуществляется штатно.
После технического обследования прокачка была возобновленадобавили в Минэнерго
О приостановке транзита казахстанской нефти по трубопроводу Атырау – Самара стало известно вечером 2 ноября. Как сообщила официальный представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева, в ночь на понедельник инфраструктура Самарского производственно-диспетчерского узла подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.