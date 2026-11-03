Прокачку нефти из Казахстана по трубопроводу Атырау – Самара восстановили Прокачка казахстанской нефти по трубопроводу Атырау – Самара восстановлена

Москва3 ноя Вести.Прокачка казахстанской нефти по трубопроводу Атырау – Самара восстановлена. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 3 ноября транспортировка нефти по этому маршруту осуществляется штатно.

После технического обследования прокачка была возобновлена добавили в Минэнерго

О приостановке транзита казахстанской нефти по трубопроводу Атырау – Самара стало известно вечером 2 ноября. Как сообщила официальный представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева, в ночь на понедельник инфраструктура Самарского производственно-диспетчерского узла подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.