Пожар на Атырауском НПЗ в Казахстане полностью потушен

Пожар на одном из крупнейших НПЗ Казахстана ликвидирован Пожар на Атырауском НПЗ в Казахстане полностью потушен

Москва25 авг Вести.Пожар на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В 11.42 по московскому времени распространение огня было остановлено. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее стало известно, что Казахстан может возобновить поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" после устранения технических ограничений и достижения договоренностей между всеми заинтересованными сторонами.