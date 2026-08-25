Москва25 авгВести.На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе произошел сбой в снабжении электричеством, он был устранен, после чего работа предприятия продолжилась в обычном режиме. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу акционера завода, компании "Казмунайгаз".
Представители "Казмунайгаза" уточнили, что на НПЗ произошла посадка напряжения со стороны внешнего источника электроснабжения от оператора энергосетей Казахстана KEGOC.
Подача электроэнергии восстановлена и производится перезапуск одной технологической установкисообщили в компании
В "Казмунайгазе" подчеркнули, что происшествие не повлияло на суточный выпуск нефтепродуктов, поскольку подобные ситуации минимизируются имеющимися на НПЗ системами автоматики и защиты от аварий.
Дополнительно представители компании отметили, что отгрузка нефтепродуктов на НПЗ происходит в обычном режиме.
Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что НПЗ "Конденсат" начнет принимать нефть из России для переработки.