Сбой электроснабжения на НПЗ в Шымкенте устранили без последствий

Перебои с электричеством на Шымкентском НПЗ были устранены без последствий Сбой электроснабжения на НПЗ в Шымкенте устранили без последствий

Москва25 авг Вести.На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе произошел сбой в снабжении электричеством, он был устранен, после чего работа предприятия продолжилась в обычном режиме. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу акционера завода, компании "Казмунайгаз".

Представители "Казмунайгаза" уточнили, что на НПЗ произошла посадка напряжения со стороны внешнего источника электроснабжения от оператора энергосетей Казахстана KEGOC.

Подача электроэнергии восстановлена и производится перезапуск одной технологической установки сообщили в компании

В "Казмунайгазе" подчеркнули, что происшествие не повлияло на суточный выпуск нефтепродуктов, поскольку подобные ситуации минимизируются имеющимися на НПЗ системами автоматики и защиты от аварий.

Дополнительно представители компании отметили, что отгрузка нефтепродуктов на НПЗ происходит в обычном режиме.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что НПЗ "Конденсат" начнет принимать нефть из России для переработки.