Минэнерго Казахстана сообщило об инциденте с БПЛА около терминала КТК

У терминала КТК замечен беспилотник Минэнерго Казахстана сообщило об инциденте с БПЛА около терминала КТК

Москва9 сен Вести.Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была ненадолго прервана из-за инцидента с беспилотником, сообщило Минэнерго Казахстана.

После проверки грузовых систем КТК и танкеров замечаний, влияющих на перекачку нефти, выявлено не было. Поэтому погрузку возобновили в штатном режиме.

Касательно инцидента на морском терминале КТК министерство энергетики Республики Казахстан сообщает следующее: 8 сентября 2026 года рядом с терминалом КТК произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом. В связи с этим погрузочные операции на ВПУ-3 и ВПУ-2 были приостановлены цитирует ведомство агентство "Интерфакс-Казахстан"

Ранее газета Financial Times сообщила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс лично потребовал от киевского режима прекратить атаки на инфраструктуру КТК.

Собеседники издания заявляли, что Украина якобы согласилась выполнить это требование, поскольку рассчитывала получить лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot.