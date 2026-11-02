Транспортировка нефти по "Атырау – Самара" приостановлена из-за атак БПЛА Минэнерго Казахстана: транспортировка нефти по "Атырау – Самара" приостановлена

Москва2 ноя Вести.Транзит казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау – Самара" временно приостановлен. Об этом заявила официальный представитель министерства энергетики республики Асель Серикпаева.

Серикпаева указала, что в ночь на понедельник инфраструктура Самарского производственно-диспетчерского узла подверглась атаке беспилотников.

В этой связи 2 ноября в 06:09 по времени Астаны (04.09 мск) транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау – Самара" была временно приостановлена сообщила официальный представитель казахстанского Минэнерго

Ранее семь ведущих стран ОПЕК+ условились сохранить действующие квоты на добычу нефти в декабре без изменений по сравнению с прошлым месяцем. В состав группы в том числе входят Россия и Казахстан.