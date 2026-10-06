Москва6 окт Вести.Трубопровод "Восток-Запад" для доставки нефти на экспорт с месторождений на востоке Саудовской Аравии до портов на западе страны вновь подвергся удару. Работа трубопровода приостановлена, заявил источник РИА Новости.

В минувшее воскресенье (4 октября - прим. ред.) вновь нанесен удар по нефтепроводу "Восток-Запад", на этот раз по насосной станции в районе Хурайс к востоку от Эр-Рияда приводит РИА Новости слова источника

Трубопровод серьезно поврежден, хотя недавно возобновил прокачку нефти после атаки 10 сентября.

Ситуация на энергетических объектах стран Персидского залива продолжает стремительно меняться. В связи с этим главная проблема для этих государств, в том числе для Саудовской Аравии, заключается не столько в самих производственных мощностях, сколько в обеспечении надежных маршрутов экспорта пояснил источник

Саудовская Аравия восстановила 28 сентября экспорт нефти по нефтепроводу "Восток-Запад", работа которого была приостановлена после атак БПЛА 10 сентября.