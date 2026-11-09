SPA: нефтепровод "Восток-Запад" атакован в районе Медины в Саудовской Аравии

Пожар возник на нефтепроводе "Восток-Запад" в Саудовской Аравии после атаки SPA: нефтепровод "Восток-Запад" атакован в районе Медины в Саудовской Аравии

Москва9 ноя Вести.Нефтепровод "Восток -Запад" атакован у саудовского города Медина, произошел небольшой пожар, пишет саудовское агентство SPA.

Нефтепровод "Восток - Запад" в районе Медины в понедельник, 9 ноября, подвергся атаке, в результате которой возник небольшой пожар говорится в публикации со ссылкой на источник в министерстве энергетики

Как рассказал источник SPA, возгорание удалось потушить. Пострадавших и погибших нет, работа нефтепровода не нарушена.

Ранее саудовские ПВО сбили две ракеты, выпущенные в сторону Эр-Рияда. По данным Reuters, они были запущены хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Алла".