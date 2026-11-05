Губернатор Середюк: давление газа на "Азоте" в Кузбассе стабилизировано

Глава Кузбасса рассказал о работе предприятия "Азот" после аварии на газопроводе Губернатор Середюк: давление газа на "Азоте" в Кузбассе стабилизировано

Москва5 ноя Вести.Специалистам удалось стабилизировать ситуацию с подачей газа на предприятие "Азот" после разгерметизации на магистральном газопроводе в Кемеровской области. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Давление газа на "Азоте" стабилизировано. Предприятие выходит на рабочие параметры, производственные цеха постепенно восстанавливают нагрузку. Технологический процесс находится под контролем, нарушений не зафиксировано написал глава региона в мессенджере МАХ

Он отметил, что угрозы безопасности персонала, оборудования и окружающей среды нет.

ЧП произошло днем 5 ноября, в четверг, в Топкинском муниципальном округе. После разгерметизации началось возгорание, которое оперативно потушили.

Подача газа на завод была ограничена на короткий период. Частных потребителей отключения не коснулись благодаря задействованным резервам.