После аварии на газопроводе в Кузбассе ограничили подачу газа на "Азот"

Власти Кузбасса рассказали об ограничениях после разгерметизации на газопроводе После аварии на газопроводе в Кузбассе ограничили подачу газа на "Азот"

Москва5 ноя Вести.В Кемеровской области после разгерметизации на магистральном газопроводе ограничена подача газа на предприятие "Азот". Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Сейчас по правилам промышленных регламентов ограничена подача газа на кемеровский "Азот". Прошу не беспокоиться из-за этого, ситуация контролируемая, угрозы безопасности нет написал глава региона в мессенджере МАХ

Он добавил, что частных потребителей отключения не коснутся, специалисты уже выравнивают давление за счет резервов.

ЧП произошло днем 5 ноября, в четверг, в Топкинском муниципальном округе. После разгерметизации началось возгорание, которое удалось оперативно потушить.

Организован штаб по ликвидации аварии. Работа на месте продолжается.