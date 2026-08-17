Из-за молнии в Оклахоме загорелась нефтебаза В Оклахоме после удара молнии загорелась нефтебаза

Москва17 авг Вести.Молния ударила в резервуар нефтебазы Explorer Pipeline в городе Гленпул, штат Оклахома, после чего на объекте начался пожар. Об этом сообщила компания-оператор.

На место происшествия прибыли пожарные и аварийно-спасательные службы. Для борьбы с огнем направлены дополнительные расчеты. Полиция перекрыла движение по 126-й Южной улице на участке между Каспер-авеню и Элвудом.

По данным телеканала Fox23, в результате происшествия взорвались два резервуара, которые продолжают гореть. Пожарные пытаются локализовать возгорание и не допустить его распространения.

Информации о пострадавших и новых очагах пожара не поступало. Близлежащие жилые дома и предприятия эвакуированы. Школы округа Гленпул в качестве меры предосторожности переведены в режим укрытия.