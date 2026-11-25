Москва25 нояВести.Взрыв газа в пятиэтажном доме в райцентре Кулунда Алтайского края полностью разрушил 4 квартиры, 8 пострадали частично, передает РИА Новости со ссылкой на Центр управления регионом.
ЧП произошло утром 24 ноября. Сообщалось об обрушении нескольких квартир на двух верхних этажах.
В результате происшествия 4 квартиры разрушено, 8 частично поврежденоговорится в сообщении
Работы по ликвидации последствий взрыва продолжаются до сих пор, к ним привлечены в том числе кинологи.
Региональный главк МЧС сообщил сегодня утром, что при разборе завалов обнаружен погибший мужчина.
Накануне краевой СК заявил о смерти одного человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, свою проверку проводит прокуратура.