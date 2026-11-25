При взрыве газа в пятиэтажке на Алтае пострадали 12 квартир

Взрыв газа в доме на Алтае: 4 квартиры разрушены полностью, 8 – частично При взрыве газа в пятиэтажке на Алтае пострадали 12 квартир

Москва25 ноя Вести.Взрыв газа в пятиэтажном доме в райцентре Кулунда Алтайского края полностью разрушил 4 квартиры, 8 пострадали частично, передает РИА Новости со ссылкой на Центр управления регионом.

ЧП произошло утром 24 ноября. Сообщалось об обрушении нескольких квартир на двух верхних этажах.

В результате происшествия 4 квартиры разрушено, 8 частично повреждено говорится в сообщении

Работы по ликвидации последствий взрыва продолжаются до сих пор, к ним привлечены в том числе кинологи.

Региональный главк МЧС сообщил сегодня утром, что при разборе завалов обнаружен погибший мужчина.

Накануне краевой СК заявил о смерти одного человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, свою проверку проводит прокуратура.