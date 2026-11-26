Причиной взрыва в доме на Алтае стало большое скопление газа в квартире

В оперативных службах назвали причину взрыва в доме на Алтае Причиной взрыва в доме на Алтае стало большое скопление газа в квартире

Москва26 ноя Вести.Большое скопление газа в одной из квартир стало причиной мощного взрыва в доме в Кулунде Алтайского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Предстоит определить, каким образом в квартире накопилось достаточное количество горючей взвеси и источник воспламенения, приведшие к взрывному сгоранию бытового газа. При этом первичный анализ обломков и химических составов показал, что причиной столь крупных разрушений является именно взрывное сгорание цитирует собеседника агентство

Ранее сообщалось, что спасатели завершили разбор завалов на месте происшествия. Из-под обломков извлекли тела двух человек.