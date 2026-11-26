МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва газа в пятиэтажке в Кулунде

В Кулунде завершили аварийно-спасательные работы после взрыва газа МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва газа в пятиэтажке в Кулунде

Москва26 ноя Вести.В селе Кулунда Алтайского края закончились аварийно-спасательные работы. С 24 ноября там устраняли последствия взрыва бытового газа. Подразделения МЧС выполнили все поставленные задачи. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

В райцентре Кулунда Алтайского края, где с 24 ноября велись работы по ликвидации последствий взрыва газа, аварийно-спасательные работы завершены, поставленные перед подразделениями МЧС России задачи выполнены говорится в публикации

Отмечается, что в ходе работ спасатели достали из-под завалов тела двух человек. В настоящее время группировку готовят к выводу.

Ранее сообщалось, что бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда утром 24 ноября, после этого начался пожар. Четыре квартиры оказались разрушены, еще восемь получили частичные повреждения.