Москва28 апр Вести.Евросоюз призвал иранские власти проводить политику, направленную на полную отмену смертной казни, и осудил ее применение в ответ на внутреннее инакомыслие.

В опубликованном во вторник заявлении Европейской внешнеполитической службы, руководителем которой является Кая Каллас, говорится, что Европу ужасают темпы казней в Иране и что ЕС выступает против применения смертной казни.

Смертная казнь несовместима с неотъемлемым правом на жизнь и абсолютным запретом жестоких, негуманных или унижающих достоинство наказаний говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы

Евросоюз призвал иранские власти прекратить практику вынесения и приведения в исполнение смертных приговоров в отношении протестующих и освободить всех "несправедливо арестованных".

Кстати, на прошлой неделе Минюст США объявил о новых шагах по пересмотру правил федеральной смертной казни, упростил исполнение приговоров, а в список способов исполнения добавил расстрел. Высшую меру в США назначают в качестве наказания в 27 штатах. В 2021 году казнили 11 человек, а в 2025 году – 47.