Москва15 маяВести.Федеральное бюро расследований США предложило награду в размере 200 тыс. долларов за информацию о бывшем офицере разведки американских ВВС Монике Уитт, которую обвиняют в шпионаже в пользу Ирана.
Как сообщает телеканал CNN, Моника Уитт с 2003 по 2008 занималась контрразведкой на Ближнем Востоке. В 2013 году она сбежала в Иран. В 2019 ее обвинили в передаче секретных данных Тегерану, с тех пор ее разыскивают.
В 2019 году помощник генерального прокурора заявил, что Уитт после побега раскрыла Ирану существование "строго секретной программы сбора разведывательной информации" и личность американского офицера разведки.
В ФБР рассчитывают, что предложенная награда поможет задержать обвиняемую.