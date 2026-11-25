Федорищев: в Самарской области из-за атаки БПЛА есть последствия "на земле"

Федорищев рассказал, что из-за атаки ВСУ есть последствия "на земле" Федорищев: в Самарской области из-за атаки БПЛА есть последствия "на земле"

Москва25 ноя Вести.Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в MAX, что в результате атаки ВСУ на Самарскую область есть последствия "на земле".

По его словам, силами ПВО было сбито более 145 беспилотников ВСУ, один человек погиб.

В настоящее время организована работа оперативного штаба, идет сбор информации о повреждениях и восстановление сбоев на электросетях.

Есть последствия "на земле", которые вы видите, в том числе, сами сказал глава региона, обращаясь к местным жителям

Он напомнил об административной ответственности публикации фото и видео результата атаки.