Фенольное озеро из Улан-Удэ заморозят, распилят и пустят на шины В Улан-Удэ заморозят и распилят ядовитое озеро

Москва19 апр Вести.Фенольное озеро в Улан-Удэ утилизируют путем заморозки и разрезания на куски. Об этом сообщает InterRight.

По данным агентства, замороженные фрагменты водоема отправят поездом в Новокузнецк, где из них сделают шины, краску и другие продукты.

Зимой 2027 года водоем-отстойник, который почти четыре десятилетия отравлял окружающую среду, заморозят, разрежут на куски и вывезут поездом в Новокузнецк говорится в публикации

Уточняется, что в 2026 году вокруг озера планируют построить противофильтрационную завесу, чтобы яд не распространялся во время работ. После утилизации, в 2028 году, на месте бывшего отстойника создадут гидроизоляционный экран.

Кто именно в Новокузнецке займется переработкой ядовитой смолы, официально не раскрывается. Жители города, как сообщается, требуют назвать компанию-переработчика и провести публичные слушания.