Феодосий Владышевский назначен генконсулом России в Рио-де-Жанейро

Москва30 мая Вести.Феодосий Владышевский назначен генеральным консулом России в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщили в министерства иностранных дел РФ.

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Владышевский Феодосий Александрович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Рио-де-Жанейро, Федеративная Республика Бразилия говорится в Telegram-канале ведомства

Владышевский владеет английским, африкаанс, нидерландским и другими языками. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса, присвоенный в 2021 году.

На дипломатической службе с 2003 года. С 2017 по 2022 год Владышевский был советником-посланником посольства России в Чехии, а с 2023 по 2025 год занимал пост генерального консула России в Гродно, Белоруссия.