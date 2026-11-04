Два человека погибли в сгоревшей ферме в Оренбургской области

Ферма сгорела в Оренбургской области, погибли два человека Два человека погибли в сгоревшей ферме в Оренбургской области

Москва4 ноя Вести.Два человека погибли в Оренбургской области при пожаре на ферме, возгорание ликвидировано на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар возник на территории фермы вблизи села Кызыл-Мечеть в Тоцком районе. Огонь охватил сельскохозяйственное здание, уничтожив постройку на площади около 600 квадратных метров, сено и повредил трактор.

При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела двух погибших мужчин. Также при пожаре погибли 32 свиньи. Удалось спасти 40 баранов, находившихся на ферме сказано в сообщении

Причины произошедшего выясняются.

К ликвидации пожара привлекались семь специалистов и две единицы техники МЧС.