Ферстаппен открыл счет победам в нынешнем сезоне "Формулы-1" Ферстаппен одержал первую победу в сезоне "Формулы-1"

Москва4 окт Вести.Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл 16-й этап чемпионата мира "Формулы-1" сезона 2026 года.

Для четырехкратного чемпиона мира эта победа стала первой в текущем сезоне.

Гонка прошла на автодроме "Сепанг" в Малайзии. Ее старт пришлось отложить на 1 час 40 минут из-за дождя.

Изначально этап должен был состояться в апреле в Бахрейне, однако его отменили из-за ситуации на Ближнем Востоке. Позднее руководство "Формулы-1" решило перенести Гран-при Бахрейна в Малайзию.

В конце сентября британский пилот команды Mercedes Джордж Расселл одержал победу на 15-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2026 года Гран-при Азербайджана. Ферстаппен тогда финишировал вторым.