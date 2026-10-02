Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при Бахрейна Ферстаппен лидирует в первой практике Гран-при Бахрейна в Малайзии

Москва2 окт Вести.Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам первой сессии свободных заездов 16-го этапа чемпионата мира "Формулы-1" сезона-2026 — Гран-при Бахрейна, который принимает автодром "Сепанг" в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Четырехкратный чемпион мира проехал свой лучший круг за 1 минуту 37,520 секунды. Вторую строчку протокола занял британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, уступивший лидеру 0,383 секунды. Замкнул тройку сильнейших напарник Ферстаппена по команде француз Исак Хаджар с отставанием 0,783 секунды.

Четвертое время показал Шарль Леклер из "Феррари" (+0,847). Пятерку быстрейших замкнул итальянский гонщик "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли, который лидирует в общем зачете чемпионата (+1,060).

Вторая свободная практика на трассе "Сепанг" начнется позже в пятницу, 2 октября, в 11:00 по московскому времени. В субботу, 3 октября, состоятся третья тренировка (07:30) и квалификация (11:00), а главная гонка уикенда на дистанцию 56 кругов пройдет в воскресенье, 4 октября, со стартом в 10:00.

Изначально Гран-при Бахрейна должен был состояться 10-12 апреля на трассе в Сахире, однако этап не провели из-за ситуации на Ближнем Востоке. В июле "Формула-1" и Международная автомобильная федерация (FIA) объявили, что гонка пройдет в Малайзии, при этом название Гран-при Бахрейна сохранили. Трасса "Сепанг" принимает этап чемпионата впервые с 2017 года, а победителем последней гонки на этой трассе стал Ферстаппен.