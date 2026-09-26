Расселл опередил Ферстаппена на 0,2 секунды на Гран-при Азербайджана Пилот Mercedes Расселл выиграл Гран-при Азербайджана

Москва26 сен Вести.Британский пилот команды Mercedes Джордж Расселл одержал победу на 15-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2026 года Гран-при Азербайджана. Гонка прошла в Баку.

Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull. Он отстал от победителя всего на 0,196 секунды. Тройку лучших замкнул партнер Ферстаппена по команде француз Исаак Хаджар (+10,704).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Малайзии, однако он будет носить название Гран-при Бахрейна. Соревнования пройдут со 2 по 4 октября.