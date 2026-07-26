"Формула-1" перенесла Гран-при Бахрейна в Малайзию из-за конфликта в регионе Гран-при Бахрейна "Ф-1" пройдет в Малайзии из-за ситуации на Ближнем Востоке

Москва26 июл Вести.Этап гоночной серии "Формула-1", который должен был пройти в Бахрейне, перенесен в Малайзию. Об этом сообщается в официальном аккаунте "Королевских гонок" в соцсети X.

Соревнования пройдут на автодроме "Сепанг" с 2 по 4 октября - между Гран-при Азербайджана и Сингапура.

Перенос Гран-при Бахрейна в Малайзию связан с конфликтом в Персидском заливе между США и Ираном. Ранее в марте "Формула-1" сообщала об отмене этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за непростой ситуации в регионе