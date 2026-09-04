Москва4 сен Вести.Пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако показал лучший результат в первой свободной практике 13-го этапа чемпионата "Формулы 1" – Гран-при Италии.

Леклер проехал круг за 1 минуту 23,008 секунды. Второе место занял его партнер по команде, британец Льюис Хэмилтон, уступивший 0,173 секунды. Третьим стал британский гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл, отставший от лидера на 0,304 секунды.

Вторая сессия свободных заездов пройдет позднее в пятницу, 4 сентября.

Ранее стало известно, что британский гонщик Ландо Норрис продлил контракт с командой "Формулы 1" "Макларен" до конца 2030 года.