Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Сингапура Ферстаппен одержал вторую победу в сезоне "Формулы 1"

Москва11 окт Вести.Гонщик команды RedBull Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Сингапура на трассе Марина-бей.

Голландский пилот воспользовался "бесплатной" остановкой под желтыми флагами после поломки машины у пилота Audi Габриэля Бортолето. В итоге Ферстаппен начал заезд на резине Soft и сменил ее на Medium на середине гонки.

Второе место занял пилот Ferrari Шарль Леклер. Третье место принадлежит действующему лидеру чемпионата гонщику Mersedes Кими Антонелли.

Напарник Антонелли и одновременно соперник в борьбе за титул Джордж Рассел прорвался с последнего, 22-го места на девятое.

Накануне Ферстаппен взял поул-позицию по итогам квалификации. Он также проехал лучший круг в спринт-квалификации и одержал победу в спринт-гонке.

Голландский пилот выиграл во всех этапах Сингапура, что позволило ему получить кубок "Большого шлема".