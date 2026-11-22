Москва22 ноя Вести.Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в гонке на 21-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" – Гран-при Лас-Вегаса. Автогонщик преодолел 50 кругов за 1 час 27 минут 39,624 секунды.

Вторым финишировал британец Ландо Норрис из "Макларена", отставший от победителя на 0,639 секунды. Тройку лучших замкнул его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри (1,529)

Итальянец Кими Антонелли, ранее завоевавший чемпионский титул, показал четвертый результат (+2,574). Накануне он выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса, однако из-за штрафа стартовал в гонке с шестой позиции.

Ранее в "Формуле-1" определился победитель в Кубке конструкторов. Обладателем почетного трофея стал "Мерседес".