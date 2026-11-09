"Мерседес" после 5-летнего перерыва выиграл Кубок конструкторов "Формулы-1" "Мерседес" впервые с 2021 года завоевал Кубок конструкторов "Формулы-1"

Москва9 ноя Вести.Итоги Гран-при в Бразилии принесли команде "Мерседес" досрочное чемпионство в Кубке конструкторов текущего сезона "Формулы-1".

Для того, чтобы гарантировать себе титул, немецкой команде требовалось набрать на три очка больше, чем "Феррари".

Джордж Расселл и Кими Антонелли привели свои болиды к финишу четвертым и пятым, тогда как гонщики "Феррари" Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон показали седьмой и девятый результат соответственно.

В итоге на счету "Мерседеса" оказалось 652 очка, что позволило ему стать неоспоримым лидером.

Это первое чемпионство команды с 2021 года, теперь у нее девять Кубков конструкторов.

Ранее 20-летний Антонелли вошел в историю как самый молодой чемпион "Формулы-1".