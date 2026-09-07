Антонелли выиграл Гран-при Италии "Формулы-1" после старта с 19-й позиции

Антонелли выиграл Гран-при "Формулы-1" в Монце Антонелли выиграл Гран-при Италии "Формулы-1" после старта с 19-й позиции

Москва7 сен Вести.Итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли из команды Mercedes-AMG стал победителем Гран-при "Формулы-1" в итальянской Монце.

Второе место занял его напарник по команде британец Джордж Расселл, третье – Макс Ферстаппен из Red Bull.

Итальянец стартовал с 19-й позиции и стал первым представителем Италии с 1966 года, одержавшим победу на домашнем этапе Гран-при.

Пилот Ferrari Шарль Леклер попал в аварию на втором круге гонки в Монце, но смог самостоятельно покинуть болид после столкновения. Леклер показал ранее лучший результат в первой свободной практике 13-го этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Италии.

Между тем к 20-летию мультфильма "Тачки" компания Disney, "Формула-1" и команда Mercedes-AMG организовали совместную акцию на Гран-при Италии. Главным событием шоу в Монце стал символический круг по автодрому автомобиля, стилизованного под главного героя мультфильма - Молнию Маккуина.