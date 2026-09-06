Молния Маккуин совершил символический круг по трассе в Монце на этапе F1

Формула-1 и Disney отметили 20-летие мультфильма "Тачки" на Гран-при Италии Молния Маккуин совершил символический круг по трассе в Монце на этапе F1

Москва6 сен Вести.Формула-1, компания Disney и команда Mercedes-AMG организовали совместную акцию на Гран-при Италии в Монце в честь 20-летия анимационного фильма "Тачки".

Ключевым событием шоу стало появление на гоночной трассе автомобиля, стилизованного под главного героя мультфильма Молнию Маккуина, который совершил символический круг перед зрителями.

Кроме того, на этапе в Монце дебютировала специальная версия официального сейфти-кара Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+, выполненная в уникальной ливрее в стиле "Тачек".