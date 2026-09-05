Гасли получил поул на Гран-при Италии в Монце Пьер Гасли завоевал поул-позицию на Гран-при Италии "Формулы-1" в Монце

Москва5 сен Вести.На автодроме в итальянской Монце прошла квалификация 13-го этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Италии. Победу в борьбе за поул-позицию одержал французский пилот команды "Альпин" Пьер Гасли, показавший лучшее время среди гонщиков.

Лучший круг Гасли составил 1 минуту 21,786 секунды. Второй результат показал британец Джордж Расселл из "Мерседеса", уступивший 0,060 секунды, а замкнул тройку австралиец Оскар Пиастри на "Макларене" (+0,180).

Для 30-летнего француза этот поул стал первым в карьере — ранее он уже побеждал в гонке на этой же трассе в 2020 году, но никогда не стартовал первым. В текущем сезоне Гасли финишировал третьим в Монако, однако из-за штрафа потерял место на подиуме.

В первую десятку также вошли Шарль Леклер ("Феррари"), Льюис Хэмилтон ("Феррари"), Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Кими Антонелли ("Мерседес"), Франко Колапинто ("Альпин"), Ландо Норрис ("Макларен") и Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз"). Стоит отметить, что Антонелли, показавший седьмое время, из-за замены силовой установки перед уик-эндом стартует с последней, 22-й позиции.

Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье, старт — в 16:00 по московскому времени.