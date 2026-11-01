Британец Хэмилтон впервые за три года выиграл квалификацию Гран-при Пилот "Феррари" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Мексики "Формулы 1"

Москва1 ноя Вести.Пилот "Феррари" британец Льюис Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Мексики — 19-го этапа чемпионата мира "Формулы 1".

Для британца этот поул оказался первым в нынешнем сезоне, а для итальянской команды — первым в 2026 году. Заезды принимает автодром имени братьев Родригес в Мехико.

Семикратный чемпион мира показал время 1 минута 16,514 секунды. На втором месте — британец Джордж Расселл из "Мерседеса", уступивший Хэмилтону 0,009 секунды.

Тройку лидеров замыкает монегаск Шарль Леклер (+0,119). также представляющий "Феррари", отставание этого гонщика составило 0,119 секунды.

Хэмилтон впервые с июля 2023 года выиграл квалификацию: тогда он взял поул на Гран-при Венгрии, выступая за "Мерседес".

Теперь британец довел количество поул-позиций в карьере до 105 и остается рекордсменом "Формулы 1" по этому показателю.

Лидер зачета пилотов — пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли — показал пятый результат. Чтобы впервые в карьере завоевать чемпионский титул, итальянцу достаточно финишировать девятым в предстоящей гонке.

25 октября Антонелли одержал победу на 18-м этапе чемпионата "Формулы 1" – Гран-при США.

Гонка Гран-при Мексики пройдет в воскресенье, 1 ноября.