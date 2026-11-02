Антонелли стал самым молодым чемпионом мира в истории "Формулы-1"

Антонелли завоевал титул чемпиона мира в "Формуле-1" Антонелли стал самым молодым чемпионом мира в истории "Формулы-1"

Москва2 ноя Вести.Итальянский гонщик "Мерседеса" Кими Антонелли впервые в карьере завоевал звание чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Итальянец финишировал третьим в гонке 19-го этапа чемпионата мира - Гран-при Мексики., гарантировав себе итоговую победу в зачете пилотов. До финиша шансы опередить итальянца сохранялись у двух британцев: Джорджа Расселла из "Мерседеса" и Льюиса Хэмилтона из "Феррари".

Антонелли стал самым молодым (20 лет и 69 дней) чемпионом в истории "Формулы-1". Прежде рекорд удерживал немец Себастьян Феттель (23 года и 134 дня).

Ранее итальянский пилот одержал победу на 18-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при США. Он уже тогда мог досрочно стать чемпионом мира, однако из-за финиша Расселла и Хэмилтона на восьмой и четвертой позициях математическая интрига в чемпионате сохранилась.