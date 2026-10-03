Москва3 октВести.20-летний итальянский гонщик, пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лучшее время в третьей свободной практике 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бахрейна. Гонки состоялись в Малайзии.
Итальянец проехал лучший круг с результатом 1 минута 36,302 секунды.
Второй место занял нидерландский гонщик Макс Ферстаппен (отставание - 0,278 секунды).
На третьей позиции разместился французский гонщик Исак Хаджар (+0,558).
3 октября состоится квалификация к воскресной гонке.
В марте Антонелли был признан самым молодым обладателем поул-позиции в истории "Формулы-1.
Андреа Кими Антонелли - итальянский автогонщик, пилот команды Mercedes в "Формуле-1", родился в семье гонщика Марко Антонелли.