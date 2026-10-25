Антонелли стал победителем квалификации Гран-при США "Формулы-1" в Остине

Пилот "Мерседеса" Антонелли выиграл квалификацию "Формулы-1" на Гран-при США Антонелли стал победителем квалификации Гран-при США "Формулы-1" в Остине

Москва25 окт Вести.Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли одержал победу в квалификации 18-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при США. Соревнования проходят в Остине.

Итальянец показал результат: 1 минута 34,025 секунды. Второе место у гонщика команды Red Bull Макса Ферстаппена — он отстал на 0,179 секунды.

Основная гонка Гран-при США пройдет в воскресенье, 25 октября.

Антонелли может гарантировать себе титул чемпиона мира по итогам Гран-при США. Для этого итальянскому гонщику необходимо победить в воскресном заезде.

Ранее Ферстаппен победил на Гран-при Сингапура, а Антонелли занял третье место. До этого голландский пилот взял поул-позицию по итогам квалификации на трассе Мария-Бей в Сингапуре.